Генштаб повідомив про невдалі штурми військ РФ і їхній «частковий успіх» в напрямку Бахмута

Російські війська здійснювали спроби штурму на кількох напрямках на Донеччині, які вдалося відбити українським силам; у напрямку Бахмута підрозділи загарбників мали «частковий успіх», повідомив 14 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної і реактивної артилерії неподалік Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Долини. На Краматорському напрямку ворог задіяв танки і РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам’янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Роздолівки і Переїзного. Здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження і ретирувався. З тим самим результатом завершилась спроба розвідки боєм в напрямку Веселого», – йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, російські військові «ризикнули піти на штурм» неподалік Спірного й Івано-Дарʼївки, що закінчилося для них втратами і відступом.

«На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шуми, Яковлівка, Кодема, Вершина. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх», – повідомили у командуванні.

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку загарбники обстріляли з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка, завдали авіаційного удару біля Красногорівки. Тут російські війська вели штурмові дії у напрямках Красногорівки і Пісків, алк «успіху не мали, відійшли».

«На Новопавлівському і Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків і артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня. Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки», – йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку російські війська продовжують обстріли з танків, ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню, кажуть у Генштабі.

«На Сіверському напрямку перебуває до чотирьох батальйонних тактичних груп противника. Триває ротація зазначених підрозділів… На Харківському напрямку противник продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, в готовності до застосування перебувають два російські носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Раніше сьогодні в британській розвідці заявили, що на Донбасі російські сили продовжують спроби штурму на північ від окупованого Донецька. «Особливо запеклі бої за село Піски, що поблизу Донецького аеропорту. З 2014 року ця територія розташована на лінії розмежування на Донбасі. Ймовірно, російський штурм має на меті захистити трасу М04, головний під’їзд до Донецька із заходу», – зазначили у британському міністерстві з посиланням на дані розвідки.



За даними британської розвідки, протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів на посилення півдня України.