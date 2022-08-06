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Піски контролюють ЗСУ – Донецька ОВА

Павло Кириленко спростував повідомлення про перехід цього населеного пункту під контроль російських окупаційних сил

На Донеччині Піски контролюють ЗСУ, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Населений пункт Піски контролюють ЗСУ… Так, дуже гаряче у цьому населеному пункті, але професійне командування вжило додаткових заходів, щоб плани ворога не були реалізовані», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з допомогою населеного пункту Піски загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».

«Завдання ворога не оточити Авдіївку, а обійти її…Тактика ворога не змінюється…Ворог просто знищує Авдіївку, де немає жодної уцілілої будівлі, обстріли ведуть цілодобово», – додав Кириленко.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що населений пункт Піски перейшов під контроль російських окупаційних сил.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 серпня повідомляв, що противник «безуспішно намагався просунутися» в напрямках низки населених пунктів, зокрема селища Піски. Сьогодні у Генштабі про ситуацію біля цього населеного пункту не повідомляли.

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