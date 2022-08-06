Піски контролюють ЗСУ – Донецька ОВА

На Донеччині Піски контролюють ЗСУ, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Населений пункт Піски контролюють ЗСУ… Так, дуже гаряче у цьому населеному пункті, але професійне командування вжило додаткових заходів, щоб плани ворога не були реалізовані», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, з допомогою населеного пункту Піски загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».



«Завдання ворога не оточити Авдіївку, а обійти її…Тактика ворога не змінюється…Ворог просто знищує Авдіївку, де немає жодної уцілілої будівлі, обстріли ведуть цілодобово», – додав Кириленко.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що населений пункт Піски перейшов під контроль російських окупаційних сил.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 серпня повідомляв, що противник «безуспішно намагався просунутися» в напрямках низки населених пунктів, зокрема селища Піски. Сьогодні у Генштабі про ситуацію біля цього населеного пункту не повідомляли.