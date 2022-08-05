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Штурм біля Мар’їнки відбито, біля Бахмута, Авдіївки та Пісків війська РФ відійшли – Генштаб

Триває сто шістдесят третя доба війни РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що наступальними діями війська РФ намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини – «успіху не мали, відійшли».

«Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ЗСУ відбили черговий штурм армії РФ в напрямку Мар’їнки.

Повідомляється, ща Південнобузькому напрямку у військ РФ була спроба наступу в напрямку на Лозове – російські війська отримали відсіч та відійшли.

Триває сто шістдесят третя доба війни РФ проти України.

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