Штурм біля Мар’їнки відбито, біля Бахмута, Авдіївки та Пісків війська РФ відійшли – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що наступальними діями війська РФ намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини – «успіху не мали, відійшли».

«Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ЗСУ відбили черговий штурм армії РФ в напрямку Мар’їнки.

Повідомляється, ща Південнобузькому напрямку у військ РФ була спроба наступу в напрямку на Лозове – російські війська отримали відсіч та відійшли.

Триває сто шістдесят третя доба війни РФ проти України.