Канада долучиться до підготовки українських військових у Британії

Збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил, повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд 4 серпня.

«Канада дозволила розгортання персоналу Збройних сил Канади для навчання новобранців Збройних сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил перед обличчям триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії», – повідомляє офіційний сайт уряду Канади.

Згідно з повідомленням, на початку йдеться про розгортання канадських сил терміном у приблизно чотири місяці.

Перша з трьох навчальних груп, що складатиметься приблизно з 90 військовослужбовців, буде в основному набрана з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).

Повідомляється, що перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.

«Радий, що Збройні сили Канади приєднаються до все більш активних міжнародних зусиль із підтримки програми підготовки українських військових у Великій Британії. Канадський досвід дасть подальший імпульс цій програмі та сприятиме тому, щоб українські чоловіки та жінки, які прибувають до Сполученого Королівства для підготовки заради захисту своєї країни, мали доступ до широкого спектра знань і навичок як британських сил, так і наших міжнародних партнерів», – прокоментував рішення Канади міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Із лютого Канада виділила або надала Україні військову допомогу на суму 626 мільйонів доларів, включно з артилерійськими гарматами, безпілотниками і броньованими машинами бойової підтримки, а також відповідним навчанням.