«Вже давно пахло війною». Фінська письменниця про вплив подій в Україні на західний світ

Софі Оксанен – фінська письменниця і драматург, твори якої перекладено понад 40 мовами та продано понад два мільйони примірників. У 2019 році вона написала роман «Собачий майданчик». Це історія про українку, яка була змушена тікати до Фінляндії, щоб зберегти своє життя. Матеріал для роману авторка збирала в українському місті Дніпрі. Наразі Софі Оксанен активно підтримує Україну у війні, яку розвʼязала Росія проти неї. Що підштовхнуло письменницю написати роман про Україну? Чи втомився світ від війни в Україні та що робити, щоб ця тема не відходила на другий план у міжнародній спільноті? Про це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поспілкувався з письменницею.

«Одразу зрозуміла, що сталося»

Софі каже, що слідкувала за ситуацію в Україні довгий час, тому одразу все зрозуміла, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України.

– Я була в мережі, слідкувала за ситуацією, а потім побачила чорні рамки на національному мовленні. Мені не потрібно було читати заголовки, я зрозуміла, що сталося. Це було в повітрі, тому я не була здивована. Вже давно пахло війною.

Наразі всі в Європі та західних країнах знають, де розташована Україна. Вона визначена як нація для інших

Письменниця розповіла, що уважно слідкує за всім, що відбувається зараз в України, а дії російської армії називає «звірствами» та «воєнними злочинами».

– Бачу ракети, всі звірства та воєнні злочини. Але водночас, я дуже пишаюся. Ви маєте спротив і вам вдалося зробити чимало речей, про які багато людей навіть не думали. І у вас попереду довгий шлях, але наразі всі в Європі та західних країнах знають, де розташована Україна. Вона визначена як нація для інших. Я вважаю це величезним досягненням.

– Також, я вважаю чудовим прикладом українських жінок. Я думаю, вони надихають жіноцтво у всьому світі, бо існує старомодна ідея про те, що, ви знаєте, що чоловіки захищають країну, а жінки тільки готують. Багато жінок надихаються українськими жінками і вони знають, що ми здатні захистити свою країну. Це дуже важлива ідея.

«Опір українців був несподіванкою»

Письменниця зізнається, що після Революції гідності в Україні у 2014 році вона очікувала, що західні ЗМІ будуть стежити за тим, що відбувається в Україні, але, зізнається Софі, вони «втратили інтерес досить швидко».

Опір був несподіванкою для багатьох людей, які просто з роками забули Україну

– Звичайно, завдяки спротиву народу вони знають, що відбувається. І певною мірою сила опору стала несподіванкою для багатьох західних журналістів і громадян. Вони не думають про те, що в Україні триває війна і що у вас, наприклад, набагато краще підготовлений військовий персонал. Опір був несподіванкою для багатьох людей, які просто з роками забули Україну.

Вона каже, що у Фінляндії багато людей почали згадувати розповіді своїх рідних про російсько-фінську війну.

– У нас є більше психологічних шарів у порівнянні з багатьма іншими країнами, які не мають такої ж історії. Звичайно, можливо, вони не хочуть думати про війну щодня, але, з іншого боку, якщо порівняти з 2014 роком, на цей час Україна має перевагу в публічній нарації. Ви вмієте розмовляти із західними країнами.

Можна з упевненістю сказати, що ви вже виграли битву оповідань у західних країнах і це є великим досягненням

– Україна відрізняється від 2014 року, у вас відбулося багато речей, і, безперечно, революція мала великий вплив. Але при цьому багато старих радянських наративів, вони існували в західних країнах. Багато з них ставали сильнішими, тому що в Росії було багато агентів, які працювали на Заході. Можна з упевненістю сказати, що ви вже виграли битву оповідань у західних країнах і це є великим досягненням.

Україна міняє Європу

Софі Оксанен впевнена, що теперішні події в Україні змусили багатьох європейців багато чого переосмислити, в тому числі в геополітичному плані.

Зараз у Фінляндії дуже велика популярність НАТО і зовсім інша політична риторика

– Я думаю, що в Естонії велика зміна відбулася у 2007 році. Тоді кожному стало зрозуміло, що колись Росія хотіла б бачити Естонію знищеною, як країну, як націю. Фінляндія на той час не думала, що це так. А що сталося в лютому 2022 року? Зараз у Фінляндії дуже велика популярність НАТО і зовсім інша політична риторика. Тому що навіть у 2014 році цього не сталося. Є багато партій, які продовжують стверджувати ніби нічого й не було. І, звісно, у Фінляндії є такі люди, які завжди дуже романтично сприймали Росію.

Щодо занепокоєнь українців стосовно того, що західний світ втомився від війни в Україні, письменниця каже, що «не може дати короткої відповіді».

– Коли я думаю про новинний потік у 2000 році, він був повільним. Журналістам не потрібно було продукувати новини 25 годин на добу. І так було легше, але, з іншого боку – складніше, бо зараз просто отримувати матеріали і навіть кожен простий українець може стати автором новини. Таким чином цифровий світ – кращий для України. Але водночас, новини обертаються дуже швидко.

– Я не журналіст і можу зосередитися на довгостроковому написанні. Я пишу для майбутнього. Журналістика – це писати для сьогодення. Моя ж історія спрацює через 200 років. Ось чому мені потрібно подумати. Я б не надто хвилювалася з цього приводу (стомлення світу від війни – ред.), тому що це дуже довга дорога.

«Закохана у Дніпро»

Письменниця розповіла, що не раз була в українському місті Дніпрі. Називає його особливим.

Історія Дніпра видалася мені ідеальною для роману

– Я абсолютно закохана у це місто. Я не знала про нього багато до того, як почала писати свій роман «Собачий майданчик». Я думала про різні локації й історія Дніпра видалася мені ідеальною для роману. Тому, звичайно, жахливо дивитися, що відбувається зараз. Але Дніпро, безумовно, було одним з особливих міст.

Софі Оксанен каже, що до написання роману про Україну хоче «достукатися» до людей за її межами, які не стежать за міжнародними новинами і навіть не знають, де розташована Україна і які важливі події там відбуваються.

– Роман має довгострокову хронологію. Ви можете звернутися до людей, які взагалі не стежать за іноземними новинами і які навіть не знають, де насправді розташована Україна на мапі. Ви знаєте, що ви можете достукатися до людей і познайомити їх з історією, розповісти, що відбувається, чому це важливо? Чому відбулася, наприклад, революція? Таким чином, вони не усвідомлюють, що водночас, читаючи оповідання, дізнаються більше про Україну, вони навіть не знають, що вони це роблять.