Британська розвідка пояснила, чому для російських сил важливе село Піски на Донеччині

Штурм села Піски, ймовірно, має на меті захистити трасу, яка веде до Донецька, вважають у Міністерстві оборони Британії.



«На Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого сеператисти угруповання «ДНР» – продовжують спроби штурму на північ від Донецька. Особливо запеклі бої за село Піски, що поблизу Донецького аеропорту. З 2014 року ця територія розташована на лінії розмежування на Донбасі. Ймовірно, російський штурм має на меті захистити трасу М04, головний під’їзд до Донецька із заходу», – зазначають у британському міністерстві з посиланням на дані розвідки.



За даними британської розвідки, протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів на посилення півдня України.

Від початку серпня російські війська наступають на населений пункт Піски.

6 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Піски, де «дуже гаряче», контролюють ЗСУ. За його словами, з допомогою населеного пункту Піски загарбники хочуть «не просто вийти на Авдіївку, а її обійти, щоб реалізувати свій подальший наступ».