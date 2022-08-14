Росія має негайно вивести свої сили з ЗАЕС і всієї України – заява 42 країн і Євросоюзу

Росія має негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції і з усієї території України, йдеться у спільній заяві 42 країн і Європейського союзу, оприлюдненій 14 серпня на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а законний оперативний персонал міг виконувати свої обов’язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці», – йдеться в заяві.

Її автори також наголосили, що це дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію, відповідно до зобов’язань України щодо гарантій, у безпечних умовах і вчасно.

Країни висловили «рішучу підтримку» важливості основоположних семи стовпів ядерної безпеки і наголосили, що «велику небезпеку для цих принципів становить контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою АЕС Європи».

«Розміщення російського військового персоналу й озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки і гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати. Присутність російських військових сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору й українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій», – йдеться у заяві.

Країни також вкотре наголосили, що вторгнення Росії і її подальша присутність на ядерних об’єктах України «значно підвищують» ризик ядерних інцидентів і аварій.

«Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні», – наголошується у заяві.

До заяви приєдналися Європейський союз, а також окремі країни – Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембурга, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Південна Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.