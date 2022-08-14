«Енергоатом»: працівник ЗАЕС загинув через обстріл Енергодара

Працівник Запорізької атомної електростанції загинув внаслідок обстрілів Енергодара з боку російських військ, повідомила НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, є загиблий та поранені. 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше шість пострілів по м. Енергодар. Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович», – йдеться у повідомленні компанії в телеграмі.

За повідомленням, ще двоє енергодарців поранені і доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

Напередодні мер Енергодара звернувся до жителів міста із закликом до обережності через можливі провокації російських військ.

Запорізька АЕС, розташована поблизу, зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.