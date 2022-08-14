Загроза безпеці Запорізької АЕС залишається, станція досі окупована – «Енергоатом»

Загроза безпеці Запорізької АЕС залишається, оскільки станція досі окупована, повідомляє компанія «Енергоатом», яка є оператором станції.



«Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.



«Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – додають в компанії.



Станом на 08:00 14 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.



За даними «Енергоатому», під час обстрілів, яких минулого тижня періодично зазнавала ЗАЕС, серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Також обстрілювалася пожежна частина, яка розташована за територією ЗАЕС і призначена для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня головне управління розвідки Міністерства оборони попередило про ймовірні провокації російських військ на ЗАЕС під українським прапором.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише повний відхід російських окупантів із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.