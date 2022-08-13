Російські війська готують на ЗАЕС провокації під українським прапором – ГУР

Російські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію для пропаганди, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 13 серпня.

«До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що обстріли російських військ пошкодили перший блок насосної станції, а також частково зруйнували пожежну частину, яка відповідає за безпеку ЗАЕС. Це ускладнює гасіння пожеж, зокрема, лісу та трави на прилеглій території, також спричинені обстрілами.

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«Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках», – додає розвідка.

Наразі немає можливості незалежно перевірити дані ГУР.

11 серпня Радбез ООН на своєму засіданні, яке ініціювала Москва, розглянув ситуацію на Запорізькій АЕС. Представник Росії підтримав ідею приїзду представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, захоплену російськими силами. При цьому він не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо атомної станції, бо, за його словами, Росія «захищає АЕС».

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що візит місії МАГАТЕ досі не відбувся через «деструктивну позицію» Росії, яка продовжує обстріли Енергодару і АЕС.

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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише повний відхід російських окупантів із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.