Зеленський: російські військові, які стріляють по ЗАЕС, стають «особливою мішенню»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен російський військовий, який або стріляє по Запорізькій АЕС, або стріляє, прикриваючись станцією, стає «особливою мішенню» для української розвідки, спецслужб і армії. Про це Зеленський сказав у зверненні ввечері 13 серпня.

«Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ», – сказав голова держави.

«Якщо хтось там у Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи Холодної війни такого не було», – додав він.

За словами Зеленського, на це має бути «потужна реакція», і українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь.

«І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов'язково буде», – наголосив він.

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Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило про ймовірні провокації російських військ на ЗАЕС під українським прапором.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.