Мер Енергодара закликав містян обмежити перебування на вулицях через можливі провокації Росії

Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов звернувся до жителів міста із закликом до обережності через можливі провокації російських військ.

«Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара! Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів», – заявив він у своєму Телеграмі.

Орлов послався на свідчення місцевих жителів, за якими російські війська ведуть вогонь у бік Запорізької атомної електростанції з району паркової зони.

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«Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!» – застеріг Орлов.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило про ймовірні провокації російських військ під українським прапором.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.