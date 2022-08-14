Одна людина загинула через обстріл Енергодара – мер

В окупованому Енергодарі від російського обстрілу 14 серпня загинув цивільний чоловік, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла», – написав він у телеграмі.

Раніше Орлов повідомив про обстріл міста російськими військовими із передмістя – району яхт-клубу (СОТ «Волна»). Попередньо він заявляв про постраждалих від обстрілу.

Напередодні мер Енергодара звернувся до жителів міста із закликом до обережності через можливі провокації російських військ.

Запорізька АЕС, розташована поблизу, зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.