Мер повідомив про обстріл Енергодара, є постраждалі

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив про обстріл Енергодара з передмістя, є постраждалі.

«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», – написав він у телеграмі.

Напередодні мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов звернувся до жителів міста із закликом до обережності через можливі провокації російських військ.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.