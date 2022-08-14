Гіркін прокоментував повідомлення про своє затримання у Криму

Колишній «міністр оборони» незаконного збройного угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище – Гіркін) прокоментував інформацію російських телеграм-каналів про своє затримання в окупованому Криму, звідки він нібито намагався потрапити до зони бойових дій на материковій Україні.

«Коментувати Ігоря Миколайовича Безлера – не поважати себе. У КПЗ (СІЗО – ред.) не був і не планую. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою і важкою). Але не прямо зараз», – заявив Гіркін на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакті».

Раніше низка телеграм-каналів і ЗМІ заявила, що Гіркіна нібито затримали в Криму при спробі потрапити на материкову Україну, щоб брати участь у війні Росії проти України. Спочатку інформацію про «затримання» Гіркіна у Криму поширив один із колишніх ватажків «ДНР», офіцер російського ГРУ Ігор Безлер на сторінці у «ВКонтакті».

Офіційно російська влада не коментувала інформацію Безлера про Гіркіна.

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв, коментуючи у твітері чутки про «затримання» Гіркіна, заявив, що це «цілком може бути дискредитаційною кампанією проти нього з боку його колишніх начальників – у яких, звичайно ж, була б копія його паспорта, який вони самі ж і видали».

Раніше видання The Insider і Bellingcat опублікували розслідування про те, що Гіркін щонайменше з листопада 2014-го по лютий 2016 року користувався паспортом на вигадане ім’я – Сергій Рунов.

У 2021 році прокуратура Нідерландів запросила довічні терміни для трьох росіян, у тому числі Ігоря Гіркіна, та одного громадянина України, звинувачених у причетності до катастрофи літака Boeing рейсу MH17, збитого над Донбасом у 2014 році.