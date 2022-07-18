Гіркін використовував паспорт на вигадане ім’я. Не «Стрєлкова» – розслідування

Колишній «міністр оборони» угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище – Гіркін) щонайменше з листопада 2014-го по лютий 2016 року користувався паспортом на вигадане ім’я, йдеться у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Журналісти з’ясували це, вивчивши авіаперельоти Гіркіна і його дружини. Наприклад, у грудні 2014 року подружжя летіло разом із столиці РФ Москви до Ростова-на-Дону і назад. Дружина Гіркіна – уродженка Донбасу Мирослава Регінська – бронювала квитки разом із «Сергієм Руновим», який народився 12 травня 1970 року. Рунов – прізвище діда Гіркіна по материнській лінії. Згідно з розслідуванням, людини з таким ПІБ і датою народження не існує.

Паспорт на це ім’я міг бути виданий ФСБ Росії, роблять висновки автори. Вони виявили в авіабазі ще шість підроблених російських внутрішніх паспортів із тієї ж серії, декого з цих осіб The Insider і Bellingcat ідентифікували як співробітників ФСБ.

Серед них – Артем Виноградов, який у березні 2015 року летів разом із «Михайлом Степановим» (справжнє прізвище Швець), людиною, яку розслідувачі вважають причетною до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Паспорт «прикриття» тієї ж серії автори виявили і в колишнього ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького. Він, як і Стрєлков, літав по ньому разом із дружиною Ларисою Плотницькою (яка, як повідомляють, померла у 2020 році).

Ігор Гіркін заявив The Insider, що не коментує наявність у нього паспорта прикриття, а його дружина Мирослава Регінська, вислухавши питання журналістів, кинула слухавку.

Під час своєї першої пресконференції на Донбасі Гіркін заявляв, що до 31 березня 2013 року був полковником ФСБ Росії, після чого його «відрахували з частини». Після повернення з Донбасу Стрєлков часто критикував перебіг війни РФ в Україні й особисто колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова.

15 липня Генпрокуратура РФ оголосила «небажаною» роботу Bellingcat і The Insider, заявивши, що їхня діяльність становить загрозу для основ конституційного ладу і безпеки Росії.