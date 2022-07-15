У Росії роботу Bellingcat та The Insider визнали «небажаною»

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною» діяльність на території Росії розслідувального проєкту Bellingcat та видання The Insider, йдеться на сайті відомства.

Також Генпрокуратура визнала «небажаним» Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи (CEELI Institute), зареєстрований у Чехії.

За твердженням Генпрокуратури, їхня робота «загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації».

Відомство передало дані до Мін’юсту для внесення цих організацій до переліку «небажаних». На сьогодні в цьому переліку є 56 організацій.

Обидва видання вже визнані «іноземними агентами». Bellingcat та The Insider були авторами розслідувань про замах на політика Олексія Навального, про вбивство політика Бориса Нємцова, отруєння Скрипалів та письменника Юрія Бикова.

Bellingcat – незалежна міжнародна команда розслідувачів та громадських журналістів, яка робить розслідування з відкритих даних та соціальних мереж. The Insider – інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

Наразі обидва видання активно висвітлюють війну в Україні.

Раніше небажаними в Росії визнали видання «Проект» та «Важные истории», які також займалися розслідуваннями та розповідали про корупцію високопосадовців та родичів Володимира Путіна.