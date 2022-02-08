Влада Росії пояснила, чому внесла Bellingcat до списку «ЗМІ-іноагентів»

Міністерство юстиції Росії внесло проєкт розслідувань Bellingcat до реєстру «ЗМІ-іноземних агентів» через його звʼязок із міжнародними організаціями, які підтримують проведення журналістських розслідувань. Про це повідомив у телеграмі голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Bellingcat оголосили «іноагентом» у жовтні 2021 року. Проєкт за допомогою «Агори» оскаржив це рішення в суді. Міністерство юстиції надіслало свої заперечення до цього позову, в яких вказало причини, з яких Bellingcat було надано статус «іноагента», розповів Чиков. Він також опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент офіційної відповіді.

У цьому фрагменті зазначено, що Bellingcat є членом міжнародної асоціації «Глобальна мережа журналістів-розслідувачів» (GIJN), яка зареєстрована у США. У ньому також ідеться, що Bellingcat співпрацює з британськими організаціями GLAN та IMPRESS, які «також підтримують проведення незалежних журналістських розслідувань».

Судове засідання за позовом Bellingcat до Міністерства юстиції Росії відбудеться 8 лютого у Замоскворецькому суді Москви.