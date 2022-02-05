Роскомнагляд надіслав Радіо Свобода десятки вимог видалити публікації, пов’язані з розслідуваннями Навального

Російське державне агентство з моніторингу ЗМІ Роскомнагляд пригрозило заблокувати вісім веб-сайтів Радіо Свобода, які працюють для аудиторії в Росії, Україні і Центральній Азії, якщо вони негайно не видалять статті, пов’язані з розслідуваннями ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Роскомнагляд надіслав понад 60 електронних повідомлень із вимогою видалити статті, пов’язані з розслідуваннями Навального, з двох найбільших веб-сайтів Радіо Свобода для російської аудиторії – Радіо Свобода і «Настоящее время» – а також російськомовних сайтів Радіо Свобода для Криму, Казахстану, Таджикистану і сайти Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода.

Серед згаданих публікацій були корупційні розслідування про чорноморський «палац» президента Росії Володимира Путіна, про пов’язаного з Кремлем бізнесмена Євгена Пригожина, російського православного патріарха Кирила та інших високопоставлених осіб у владних структурах Росії.

Радіо Свобода дали 24 години на видалення десятків статей, які, за словами Роскомнагляду, є порушенням російського антиекстремістського та антитерористичного законодавства. Роскомнагляд пояснив, що такий крок був наслідком рішення суду минулого року, яким всі групи та організації Навального були визнані в Росії екстремістськими.

Радіо Свобода не буде виконувати вимогу, яку президент Радіо Свобода Джеймі Флай засудив як акт «політичної цензури».

«Радіо Свобода не дозволить Кремлю диктувати наші редакційні рішення. Це відвертий акт політичної цензури з боку уряду, якому, очевидно, загрожують журналісти, які просто повідомляють правду», – заявив Флай.

Аналогічні вимоги російське наглядове відомство раніше цього тижня висунуло більш ніж десятку російських видань, зокрема телеканалу «Дождь», вебсайту «Медуза», радіостанції «Ехо Москви», сайту Znak.com, «Новій газеті».

Дії Роскомнагляду відбуваються на тлі посилення тиску на Радіо Свобода й інші незалежні медіаорганізації і журналістів, яких Міністерство юстиції Росії назвало «іноземними агентами». Дев’ятеро російськомовних веб-сайтів Радіо Свобода і 18 його журналістів були названі «іноземними агентами». Наразі компанії загрожує штраф у розмірі понад 13 мільйонів доларів за відмову додавати позначку «іноземний агент» до більшості контенту для російської аудиторії.