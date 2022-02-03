Росія заборонила роботу в країні німецької медіакорпорації DW

Російська влада заборонила мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві. Це зроблено у відповідь на заборону мовлення у Німеччині державного російського телеканалу RT.

Дії проти медіакорпорації названо у повідомленні російського МЗС «першим етапом» відповіді на заборону мовлення. Влада визнає медіакорпорацію ЗМІ-іноземним агентом, ідеться в повідомленні. Москва складе список німецьких чиновників та працівників громадських структур, яким буде заборонено вʼїзд до Росії.

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення RT у Німеччині 1 лютого. Російський державний канал не мав ліцензії на роботу. Німецьке законодавство забороняє мовити на території країни державним ЗМІ інших країн.

Російський канал намагався отримати ліцензію в Люксембурзі, але там її видати відмовилися, пославшись на те, що більшість співробітників німецькомовного RT працюють у Німеччині. Мовлення із Сербії за європейською ліцензією німецький регулятор заборонив.

Питання про заборону мовлення обговорювалося міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з німецькою колегою Анналеною Бербок. Вона говорила, що німецька влада непричетна до рішення регулятора, а заборона мовлення обумовлена законодавством.