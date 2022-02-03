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У Франції розпочали розслідування щодо російського іномовлення RT

Французький медіарегулятор Arcom розпочав розслідування щодо подання інформації російським телеканалом RT France. Про це повідомляє RT із посиланням на французький журнал Challenges.

«Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії та Центральноафриканській Республіці», – йдеться в матеріалі французького журналу (цитата з RT).

Телеканал запросив розʼяснення в регулятора, але відповіді поки що не отримав. Керівник RT France Ксенія Федорова заявила, що це спланована акція, оскільки інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.

2 лютого стало відомо, що німецький медіарегулятор заборонив мовлення RT DE у Німеччині через відсутність ліцензії. Заборона поширюється на мовлення через супутник, інтернет, мобільні програми та в смарт-телевізорах. У відповідь російська влада заборонила мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві.

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