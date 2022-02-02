Німеччина: регулятор заборонив мовлення німецькомовної версії російського іномовлення RT

Комісія з реєстрації та нагляду німецького медіарегулятора MABB заборонила мовлення німецькомовної версії російського державного телеканалу RT DE у ФРН через відсутність ліцензії. Рішення ухвалене 1 лютого, йдеться у повідомленні організації.

Заборона поширюється на мовлення через супутник, інтернет, мобільні програми та в смарт-телевізорах. У рішенні йдеться, що європейське законодавство не дає каналу можливості посилатися на будь-які інші дозволи на роботу. У документі стверджується, що RT навіть не звертався по дозвіл на мовлення.

У телеграм-каналі телеканалу йдеться, що рішення регулятора буде оскаржено у суді. При цьому наголошується, що мовлення німецькомовної версії каналу продовжиться зі студії в Москві. Чи планується розповсюджувати мовлення на Німеччину всупереч забороні – не уточнюється.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала в твітері, що рішення німецької влади стосується компанії RT DE Productions, а не RT DE, який мовить із Москви і в якого, за твердженням Сімоньян, «є всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи». «Мовлення не припинимо», – написала Симоньян.

МЗС Росії 2 лютого ввечері заявило, що «російські стурбованості демонстративно проігноровані» німецькою стороною, і тому Москва розпочне реалізацію «заходів у відповідь щодо акредитованих у Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, які довільно і безпідставно видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ» . Очевидно, під «посередниками» мається на увазі Youtube, який раніше заблокував канали RT DE, заявивши, що вони порушили правила сервісу щодо поширення дезінформації.

Цілодобове мовлення німецькомовного RT розпочалося 16 грудня за ліцензією, виданою у Сербії. На каналі тоді заявили, що мають на це право за європейськими законами. Раніше RT намагався отримати ліцензію у Люксембурзі, але заявку було відхилено. Влада герцогства вирішила, що якщо більшість співробітників каналу працює з Німеччини, вони повинні перебувати в німецькій юрисдикції.

У ФРН ліцензія не може бути видана через заборони ліцензування іноземних державних каналів. MABB заборонив мовлення через супутник уже в грудні. Представниця російського МЗС Марія Захарова тоді заявила, що Москва планує відповісти на заборону мовлення.