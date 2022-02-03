У Росії передали в суд справу Навального про шахрайство й образу судді

До Лефортовського районного суду столиці Росії Москви надійшла кримінальна справа проти російського опозиціонера Олексія Навального про шахрайство і неповагу до суду. Про це повідомило державне російське агентство «РИА Новости» із посиланням на пресслужбу суду. Дата розгляду справи поки що не призначена.

Про те, що справи про шахрайство й образу судді, об’єднали в одну, стало відомо в середині січня. За цими епізодами Навальному загрожує до 10 років позбавлення волі, заявляла його адвокатка Ольга Михайлова.

Слідство, за її словами, скористалося процедурою виділення окремих епізодів зі справи для того, щоб «залишити собі можливість у майбутньому ще проводити обшуки і так далі, якщо вони захочуть», до закінчення термінів давності за цією статтею. Таким чином, Навальному можуть висунути нові звинувачення у тій самій справі, зазначила адвокат.

Справу про шахрайство в особливо великому розмірі відкрили проти Навального і його соратників у грудні 2020 року. За версією слідства, вони витратили 356 мільйонів рублів пожертвувань, зібраних на роботу фондів опозиційного політика. Максимальне покарання за цією статтею передбачає десять років ув’язнення.

Про те, що стосовно Олексія Навального порушено справу про образу судді, стало відомо в травні. Суддя Віра Акімова розглядала справу про наклеп на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка та оштрафувала опозиціонера на 850 тисяч рублів. Під час процесу Навальний звинувачував суддю в упередженості й отримав понад 10 зауважень. Тоді ж Акімова заявила, що направить до московського слідчого комітету матеріали слухань, що завершилися, для перевірки «образливих висловлювань» Навального про учасників процесу.

Рік тому опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де кілька місяців лікувався і проходив реабілітацію після отруєння у Росії бойовою хімічною речовиною з групи «Новічок». З того часу він позбавлений волі: спочатку Навального заарештували, а потім суд відправив його до колонії у кримінальній справі від 2014 року.

Із середини березня Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області Росії, де відбуває покарання у справі про шахрайство. Він, його прихильники і багато правозахисних організацій вважають кримінальну справу політичною.

Згідно з вироком, політик повинен вийти на свободу не пізніше ніж восени 2023 року. Проте проти нього порушили ще кілька кримінальних справ.