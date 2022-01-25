Росія внесла Навального та його соратників до «списку терористів»

Влада Росії внесла опозиціонера Олексія Навального до Реєстру організацій та фізичних осіб, причетних до тероризму та екстремістської діяльності, йдеться у повідомленні Росфінмоніторингу у вівторок.

Разом із Навальним до реєстру потрапили і його соратники – Любов Соболь, Георгій Албуров, В’ячеслав Гімаді, Руслан Шаведдінов та Лілія Чанишева.

Відповідно до російського законодавства, банківські рахунки осіб, внесених до списку, мають бути негайно заморожені.

Менш ніж два тижні тому до цього списку внесли ще двох наближених до Навального осіб – Леоніда Волкова та Івана Жданова.

До реєстру Кремль вносить росіян, засуджених чи звинувачених за статтями кримінального кодексу про злочини терористичного чи екстремістського характеру.

У червні 2021 року Мосміськсуд за запитом прокуратури оголосив фонди Навального та його штаби екстремістськими організаціями та заборонив їх.

Сам Навальний перебуває у в’язниці з лютого 2021 року після повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування від майже смертельного отруєння нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», яке, за його словами, було замовлене президентом Росії Володимиром Путіним. Кремль заперечує будь-яку причетність до отруєння Навального.