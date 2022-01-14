Росія: двох соратників Навального внесли до «списку екстремістів»

Російський регулятор Росфінмоніторинг вніс соратників опозиційного політика Олексія Навального Івана Жданова та Леоніда Волкова до «списку екстремістів», йдеться в оновленому переліку відомства.

Це означає можливість блокування їхніх рахунків у Росії в позасудовому порядку. Їм можуть заборонити здійснювати будь-які фінансові операції з майном у Росії та вступати у право спадкоємства.

До «списку екстремістів» потрапляють росіяни, засуджені чи звинувачені за статтями про злочини терористичного чи екстремістського характеру.

Іван Жданов та Леонід Волков, як і ще низка соратників Навального, перебувають зараз за кордоном. Раніше проти них було порушено кримінальні справи за низками статтей. Жданов був директором «Фонду боротьби з корупцією» Навального, а Волков – керівником мережі розпущених штабів Навального. Справи проти себе вони називають політично мотивованими.

Після повернення Олексія Навального на початку 2021 року з лікування за кордоном до Росії, його арешту та розгону акцій протесту на його підтримку влада почала низку справ проти прихильників опозиціонера. Структури Навального були визнані екстремістськими, багато його соратників зазнали кримінального переслідування.