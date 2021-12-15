Росія: батькові соратника Навального можуть дати щонайменше 3 роки за ґратами

Під час засідання суду в Ненецькому автономному окрузі Росії прокуратура зажадала призначити три роки позбавлення волі Юрію Жданову, батькові соратника опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, за звинуваченням у шахрайстві та службовому підробленні.

«Державний обвинувач просить визнати батька Івана Жданова винним у скоєнні шахрайства та службовому підробленні й призначити йому три роки реального позбавлення волі», – повідомив у твітері адвокат Володимир Воронін.

67-річного Юрія Жданова заарештували 29 березня в Ростові-на-Дону, де він жив останні роки, за звинуваченням у перевищенні посадових повноважень, проте пізніше його звинуватили у шахрайстві та службовому підробленні. За версією слідства, влітку 2019 року, перебуваючи на посаді заступника селищного голови, він рекомендував йому виділити квартиру жінці за договором найму. Згодом з’ясувалося, що ця сім’я вже отримувала житлову субсидію. За словами Івана Жданова, батько не знав про це.

Іван Жданов, соратник опозиційного політика Олексія Навального, колишній голова Фонду боротьби з корупцією, неодноразово заявляв, що його батька переслідують винятково через його власну опозиційну діяльність і щоб змусити його повернутися до Росії.