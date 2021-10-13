Соратники Навального заявляють, що Слідчий комітет Росії об’єднав 5 справ проти них в одну

Слідчий комітет Росії об’єднав п’ять кримінальних справ, порушених проти російського опозиціонера Олексія Навального і його соратників, в одну «велику» справу, повідомив в інстаграмі соратник опозиціонера Іван Жданов.

За його словами, «мегасправа» об’єднує звинувачення за статтею про легалізацію грошових коштів, три статті щодо екстремізму (фінансування, керівництво і участь) і якусь ще одну справу, можливо, за статтею про створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян. «Єдина справа з останніх серйозних, яка залишилася окремо, – це справа за статтею про шахрайство», – написав Жданов.

Офіційно про об’єднання справ Слідчий комітет Росії не оголошував.

У кінці вересня Слідчий комітет Росії порушив проти опозиціонера Олексія Навального і його соратників справу про створення екстремістської спільноти і участь у ній.

Хоча Фонд боротьби з корупцією вже визнали екстремістською організацією, нова справа, як пояснив Іван Жданов, дозволяє переслідувати Навального і його однодумців ще й «заднім числом» – за все, що вони робили останні десять років. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

За твердженням відомства, протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована, зокрема, на дискредитацію органів державної влади і їхньої політики, дестабілізацію ситуації в регіонах і створення протестного настрою у населення. Одним зі способів поширення забороненої інформації слідство назвало особистий Youtube-канал Навального.

Раніше в серпні прихильників Навального звинуватили в зборі коштів і наданні фінансових послуг, свідомо призначених для фінансування екстремістської організації.

Проти Навального і його соратників порушені й інші кримінальні справи, в тому числі про шахрайство в особливо великому розмірі.

Після повернення Олексія Навального в Росію на початку 2021 року після лікування за кордоном через отруєння «Новічком», його арешту і розгону акцій протесту на його підтримку влада Росії почала переслідувати і соратників опозиціонера.

Структури Навального були визнані екстремістськими, багато його соратники зазнали кримінального переслідування з різних приводів, деякі з них змушені були виїхати з Росії.