Росія: суд розгляне скасування умовного терміну братові Навального

Суд у Москві розгляне питання про скасування умовного терміну для брата російського опозиціонера Олексія Навального, Олега Навального, засудженого у так званій «санітарній справі». Про це йдеться у картці справи на сайті суду.

Згідно з інформацією, клопотання про скасування рішення зареєстроване 24 січня. Як привід для нього вказано невиконання засудженим покладених обов’язків, ухилення від відшкодування шкоди чи вчинення нового злочину.

Адвокат Навального Нікос Параскєвов зазначив у розмові з «Медіазоною», що суд не повідомив йому про призначення засідання.

Минулого серпня суд призначив Олегу Навальному рік умовного терміну, його визнали винним у підбурюванні до порушення санітарних норм.

«Санітарна справа» була порушена після протестних мітингів, які відбулися в січні 2021 року, на підтримку Олексія Навального. За версією слідства, соратники політика створили небезпеку розповсюдження коронавірусу, закликавши людей вийти на акції протесту.

Олег Навальний разом зі своїм старшим братом Олексієм у 2014 році був засуджений у так званій справі «Ів Роше». Олексій Навальний тоді отримав три з половиною роки умовно, а Олег Навальний – три з половиною роки колонії. Він звільнився у 2018 році.

У січні Олексія Навального звинуватили у порушенні режиму у цій справі. У лютому суд на вимогу Федеральної служби з виконання покарань замінив йому термін із умовного на реальний. Наразі політик відбуває покарання у колонії у місті Покрові Володимирської області Росії.