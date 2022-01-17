Росія: рік тому повернувся опозиціонер Навальний. Відтоді він перебуває за ґратами

Рівно рік тому, 17 січня, російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де проходив тривалу реабілітацію після отруєння бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок», яка виробляється в Росії.

Літак із Навальним мав приземлитися в аеропорту Внуково, де його зустрічали понад пʼять тисяч прихильників, проте в останній момент влада посадила лайнер в іншому аеропорту, Шереметьєво, на прикордонному контролі якого політика було затримано. Відтоді він позбавлений волі: спочатку Навального заарештували, а потім суд відправив його до колонії в кримінальній справі 2014 року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною.

Арешт та увʼязнення Навального викликали протести майже у всіх великих містах Росії. Несанкціоновані вуличні акції закінчились масовими репресіями. Лише 23 та 31 січня поліція затримала понад 10 тисяч людей. Слідчий комітет за підсумками акцій порушив понад 100 кримінальних справ – зокрема, про насильство щодо поліцейських, порушення санітарних правил та перекриття доріг. Десятки учасників акцій на підтримку Навального перебувають під арештом, декого вже засудили до реальних термінів увʼязнення.

За рік перебування Навального в колонії штаби політика та організований ним «Фонд боротьби з корупцією» були визнані «екстремістськими організаціями», десятки їхніх членів або перебувають під арештом, або були змушені залишити Росію, серед них – колишній голова федерального штабу Навального Леонід Волков, директор ФБК Іван Жданов та юристка ФБК Любов Соболь. Проти самого Навального було порушено ще кілька справ.

Протягом 2021 року російська влада фактично повністю знищила політичні структури, повʼязані з Навальним. США, Велика Британія та країни ЄС у відповідь на переслідування лідера російської опозиції загрожували Росії серйозними санкціями, але обмежилися лише санкціями проти кількох фізичних осіб та організацій, які, на думку Заходу, брали участь у спробі отруєння Навального.

За підсумками спільного розслідування видань The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel були опубліковані імена та звання співробітників ФСБ, підозрюваних у причетності до замаху на Навального. Сам опозиціонер виклав свою бесіду з Костянтином Кудрявцевим – імовірним співробітником російської спецслужби, який міг брати участь у його отруєнні. Кудрявцев повідомив багато деталей замаху. Він, зокрема, пояснив, що отрута була нанесена на спідню білизну опозиціонера в готелі міста Томськ, де зупинявся Навальний, а знищити сліди отруєння ФСБ допомагали співробітники транспортної поліції.

Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Володимир Путін. У Кремлі ці звинувачення відкидають.