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Соратниця Навального розповіла про зміну охорони у готелі до його отруєння

«У результаті, коли ми там зупинилися, усіма камерами завідували абсолютно незрозумілі люди»

У томському готелі Xander, де зупинявся російський опозиційний політик Олексій Навальний, за два дні до його отруєння змінили охорону, розповіла у подкасті The Insider Марія Певчих, співробітниця відділу розслідувань заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією.

Джерела команди Навального вважають, що зміну охорони організувала ФСБ, тому відео з камер готелю, в принципі, не могло бути у співробітників Xander.

«У результаті, коли ми там зупинилися, усіма камерами завідували абсолютно незрозумілі люди. Наше джерело не знає, хто це, а тільки знає, що все змінилося. Для співробітників це виглядало як найм нової праватної охоронної організації. А ми тепер розуміємо, що це була… ФСБ. І вони не те, щоб викрали записи з камер, там спочатку система була побудована таким чином, що ці записи не опинилися б у персоналу готелю», – наводить слова Пєвчих проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Олексій Навальний, російський опозиціонер, який отримав Премію миру імені Сахарова (відео)
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Олексій Навальний, російський опозиціонер, який отримав Премію миру імені Сахарова (відео)

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Коли літак із Навальним приземлився в Омську з ознаками отруєння опозиціонера, соратники політика повернулися до номера готелю, щоб забрати можливі докази. Відео з камер готелю так і не вдалося отримати.

За підсумками спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel журналісти опублікували імена та звання співробітників ФСБ, підозрюваних у причетності до отруєння Навального «Новічком». Також розслідувачі зазначали, що замах у Томську не був першою спробою – за два місяці до цього ті самі співробітники ФСБ, ймовірно, вчинили замах на опозиціонера в Калінінграді, при цьому постраждала його дружина, Юлія Навальна. Ключову роль у замаху нібито відіграв спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Пізніше сам Олексій Навальний опублікував продовження розслідування про «групу отруйників» із ФСБ. Опозиціонер виклав свою бесіду з Костянтином Кудрявцевим – ймовірним співробітником відомства, який міг брати участь у його отруєнні. Кудрявцев розповів багато деталей замаху. Він у тому числі підтвердив, що життя Навальному врятували дії пілотів й атропін, введений медиками швидкої допомоги.

20 серпня 2020 року Навальний летів до Москви з Томська, де зустрічався зі своїми прихильниками. На борту літака політикові різко стало зле, після чого пілоти екстрено посадили лайнер в Омську, а Навального госпіталізували до лікарні у стані коми. Через два дні його перевезли до клініки «Шаріте» в Німеччині.

Російські лікарі не знайшли в організмі політика слідів отруєння. У Берліні фахівці виявили присутність бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новічок», яку раніше використовували при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.

Декілька незалежних європейських лабораторій, а також Організація із заборони хімічної зброї підтвердили, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи «Новічок».

Опозиціонер вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін. У Кремлі усі звинувачення відкидають. ФСБ назвала розслідування опозиціонера і журналістів «провокацією» та «підробкою».

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