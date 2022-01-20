Команда Навального опублікувала фото «палацу Путіна»

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації свого розслідування про так званий «палац Путіна» під Геленджиком – опублікувала фото, на яких, як стверджується, відображені реальні інтер’єри цього палацу.

У фільмі про палац, який на Youtube переглянули понад 100 мільйонів людей, інтер’єри будівлі були показані у вигляді 3D-візуалізацій. Це викликало сумніви в частини коментаторів у тому, що інтер’єри справді такі, як стверджували розслідувачі.

«Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає – зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій», – йдеться у новій публікації команди Навального.

Більшість фото інтер’єрів схожі на опубліковані раніше візуалізації. Різняться вони у деталях – як зазначають розслідувачі, насправді позолоти та інших прикрас (зокрема стилізованих російських гербів) було навіть більше, ніж у планах. Окрім іншого, опубліковано і фото кімнати з жердиною, яку розслідувачі вважають «приватним стрип-клубом».

Стверджується, що фото розслідувачам «надіслали з будівництва». Чим підтверджується їхня справжність – не уточнюється. Очевидно, йдеться про фотографії колишніх років, оскільки до моменту виходу фільму Навального в січні минулого року всі інтер’єри «палацу» були демонтовані, і в приміщенні йшов ремонт.

«Палацом Путіна» команда Навального називає великий маєток на узбережжі Чорного моря неподалік Геленджика. Стверджується, що тільки будівництво і реконструкція головної будівлі – власне «палацу» – оцінюється в 100 мільярдів рублів. Фільм про «палац» вийшов через кілька днів після арешту опозиціонера.

Реакцією на арешт і вихід розслідування стали масові протести у багатьох містах Росії. На них влада Росії відповіла переслідуванням соратників Навального, структури якого були оголошені екстремістськими і заборонені. Автори розслідування зараз перебувають за кордоном.

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Після появи фільму Володимир Путін заявив, що «палац» йому не належить, і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цьому будинку, у розслідуванні немає, однак із документів очевидно, що до нього має відношення найближче оточення президента Росії.

Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг. Як стверджує команда Навального, із документів про власність не видно, що власник будівлі справді Ротенберг чи його структури.