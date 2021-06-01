Поки Кремль не говорить багато про переговори Путіна з Лукашенком, дехто запитує: «Де він узяв цю яхту?»

Москва – Російська публіка вже звикла, що їй не особливо повідомляють, що саме президент Володимир Путін обговорює з чільними посадовцями і головами інших країн, колишніх радянських республік. І поживу для заголовків – і незліченних мемів, – які часто з’являються, дають офіційні фотографії Путіна й його гостей.

Остання зустріч Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, уже четверта від серпня минулого року, не стала винятком. Більш ніж про п’ять годин переговорів повідомили сімома хвилинами офіційних кадрів, на яких Путін коментує погоду, а Лукашенко показує на портфель, у якому, за його твердженнями, лежать документи, які викривають якісь неуточнені махінації Заходу.

Але деталей мало, і багато коментаторів зосередилися натомість на місці, де відбувалася вже неформальна зустріч наступного дня, 29 травня: 54-метрова шикарна яхта з розкішною їдальнею з панорамними виглядами на море.

«Росіяни, які отримують 10–40 тисяч рублів [нині це приблизно 3800–15000 гривень, чи 110–445 євро – ред.] на місяць (більшість мешканців Росії), мабуть, дуже пишаються тим, що в Путіна є яхта за 30 мільйонів євро», – саркастично написав один із користувачів твітера, цитуючи повідомлення про вартість яхти.

Інші порівнюють фотографії, за повідомленнями, інтер’єру яхти зі знімками суворих вбиралень у російських школах.

Незалежний російський телеканал «Дождь», який часто передає опозиційні погляди, оприлюднив 31 травня добірку повідомлень, із якої випливає, що яхта, яка нині називається «Чайка», була збудована в Туреччині і куплена урядом Росії 2011 року, коли Путін був прем’єр-міністром.

Сайт, який рекламує яхти напрокат, містить інформацію і про «Чайку», яку можна було винайняти за 260 тисяч євро за тиждень, перш ніж її купив уряд Росії. Там перелічені спа-басейн на шість осіб на палубі, місце для засмагання, спортзал, зона відпочинку під дашком і великий обідній простір на відкритому повітрі з грилем і баром.

У добірці згадано й про те, що на «Чайці» відбувалася й зустріч Путіна і прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді 2018 року.

Офіційно переговори 28–29 травня в причорноморському курортному місті Сочі і його околицях призвели до надання Москвою Мінську кредиту в 500 мільйонів доларів і збільшення числа авіарейсів між Росією й Білоруссю на знак підтримки Лукашенка. Від останнього тепер тримаються осторонь у Європі після того, як його влада перехопила і змусила до посадки 23 травня пасажирський літак, щоб арештувати білоруського журналіста-дисидента, який був на борту, і його подругу, російську громадянку.

Але подробиць щодо вирішально важливих питань, які виникають у близьких, але часто напружених відносинах між Росією й Білоруссю, було надто мало. І коментаторам у соцмережах небагато що лишалося коментувати, і в нагоді стали фотографії Путіна і Лукашенка, які позують на тлі моря, – про них пишуть хтось із гірким гумором, хтось із гнівом.

Така увага до свідчення можливого багатства Путіна чи вигод, якими він користується, – не нова.

Офіційно за 2020 рік Путін задекларував річну зарплату майже в 10 мільйонів рублів, або 136 тисяч доларів, квартиру в 154 квадратні метри з гаражним місцем, три ще радянські автомашини і туристичний автопричеп, що дістався йому від небіжчика батька.

Але майже за 22 роки його перебування на посадах президента чи прем’єр-міністра його регулярно звинувачували в величезному особистому збагаченні. Опозиційний політик Борис Нємцов став 2012 року, за три роки до його вбивства біля Кремля, співавтором звіту, який описував разючий перелік вертольотів, літаків, будинків, дорогих годинників і чотирьох яхт – усе це, за даними звіту, належало Путінові чи було в його розпорядженні завдяки його посаді.

У звіті згадується і 54-метрова яхта «Сіріус» – так спершу називалася в Росії нинішня «Чайка», – а також мовиться, що «справжнім «діамантом» кремлівської флотилії» є п’ятипалубна яхта «Олімпія», на якій є джакузі, гриль, колонада з цінних порід клена і величезна ванна кімната, обкладена мармуром.

Нинішні знімки на яхті в Сочі з’явилися через чотири місяці по тому, як Путін був змушений публічно заперечувати заяви Фонду боротьби з корупцією ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального про те, що маєток вартістю в 1 мільярд 360 мільйонів доларів із кальянною кімнатою, виноградником і хокейним майданчиком на Чорному морі, недалеко від місця, де Путін плавав на яхті з Лукашенком, був збудований саме для російського президента.

У квітні ФБК, який став об’єктом намагань влади назвати його екстремістським угрупованням, оприлюднив новий звіт про іншу шикарну резиденцію, яку він пов’язав із Путіним.

Кремль стверджував, що величезний причорноморський маєток, який Навальний назвав «палацом Путіна», не належить президентові. Відтак Аркадій Ротенберг, будівельний олігарх і друг дитинства Путіна, заявив, що то він є власником.

Серед інших намагань дискредитувати січневий звіт ФБК про той маєток були тоді й слова Дмитра Кисельова, ведучого на державному телебаченні, якого вважають кремлівським пропагандистом.

«Самому Путіну в житті розкіш як така не потрібна, – заявив Кисельов. – Для нього це не круто».