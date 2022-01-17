Bellingcat оскаржив у суді визнання «ЗМІ-іноземним агентом» у Росії

Зареєстрований у Нідерландах розслідувальний проєкт Bellingcat оскаржив у російському суді визнання себе у Росії так званим «ЗМІ-іноземним агентом». В організації назвали оскаржене рішення Мін’юсту Росії порушенням законів, принципу свободи слова й елементарного здорового глузду. Про це йдеться в повідомленні у твітері проєкту.

Проєкт був внесений до реєстру «ЗМІ-іноземних агентів» Росії 8 жовтня 2021 року. При внесенні до списку Міністерство юстиції країни не пояснює свого мотиву. При ухваленні законодавства про так званих «іноземних агентів» передбачалося, що воно регулюватиме роботу організацій усередині Росії.

Однак у списку «ЗМІ-іноземних агентів» є зареєстровані в Латвії видання «Важливі історії», «Медуза» й The Insider, журналістка Єлизавета Сурначова, яка живе в Києві, і чеське інформаційне агентство MEDIUM-ORIENT.

Павло Чиков, голова правозахисної групи «Агора», яка представляє Bellingcat у суді, заявив, що позов взяв до розгляду Замоскорецький суд Москви. У твітері розслідувального проєкту вказано, що у разі невдачі у російських судах рішення Мін’юсту Росії буде оскаржено в ЄСПЛ.