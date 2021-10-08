До тюрми чи в Думу? Як у Росії складаються долі бойовиків з Донбасу

Від претендента на керівництво угрупованням «ДНР» до ув’язненого московського СІЗО: в Росії за шахрайство судять одного з ватажків російської гібридної адміністрації Донецька Олександра Тимофєєва («Ташкента»). Він був серед перших провідників російської агресії на Донбасі, ледь не загинув під час вибуху в кафе «Сепар» разом з Олександром Захарченком, нагороджений багатьма медалями незаконних угруповань, мав би бути одним з так званих «героїв Новоросії». Натомість опинився у тюрмі. Радіо Донбас.Реалії розповідає, як складаються долі тих, хто починав війну, після повернення чи переїзду до Росії.

У серпні 2018 року в донецькому кафе «Сепар» гине ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. Донецьком ширяться припущення: кого Росія тепер поставить на цю роль? На підконтрольних «ЛДНР» ресурсах з’являються в ті дні спільні заяви «міністра доходів та зборів ДНР» Олександра Тимофєєва («Ташкента») та маловідомого Дмитра Трапезникова. На цих відео Тимофеєв був в опіках, які він отримав від вибуху, через який загинув Захарченко. А Трапезникова підписали «тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДНР».

Те, як у подальшому склалися долі обох, – показово.

Тюрми для «героїв»

Невдовзі після смерті свого шефа Тимофеєв переїхав до Росії, й тривалий час про нього мало що було чутно. Але навесні 2021-го стало відомо: проти нього порушенили кримінальну справу та ув’язнили. Формально справа, за якою судять Тимофеєва, стосується шахрайства та хабарництва. Цікаво, що одним з її фігурантів є радник колишнього голови українського уряду Миколи Азарова.

У середовищі колишніх бойовиків та представників керівництва угруповань «ЛДНР» арешт Тимофеєва не викликав обурення чи протестів.

Про продовження російським судом його арешту проросійські пабліки у соцмережах написали максимально нейтрально.

А от опозиційно налаштоване до керівництва «ЛДНР» проросійське середовище (те, що каже про недостатню допомогу Путіна), ймовірно, лише підтримало таке рішення. Наприклад, відомий телеграм-канал «Донецкий абориген» раніше неодноразово викривав зловживання та брудні схеми, у яких був задіяний «Ташкент».

Це далеко не єдиний ув’язнений у Росії учасник російської агресії на Донбасі. Але точно - найбільш високого рангу.

З останніх випадків, що стали широко відомі громадськості, історія Олександра Литвинова («Балтика»), що намагався втекти з колонії суворого режиму у Курганській області Росії. Там за версією російських силовиків він сидів за жорстоке вбивство та пограбування, а під час спроби втечі вбив одного зі співробітників колонії та поранив іншого.

У квітні 2021 року був затриманий командир батальйону «Пятнашка» Ахру Авидзба («Абхаз»). На відміну від Тимофеєва, за «Абхаза» вступилося середовище колишніх та теперішніх найманців Росії на Донбасі. Там наголошують, що він був другом відомих командирів незаконних збройних формувань «Гіві» та «Мотороли».

Заява на його захист, наприклад, з’явилася на сайті російських Націонал-більшовиків Едуарда Лимонова. Представники цієї організації беруть участь у війні на Донбасі у складі підконтрольних Росії збройних формувань.

Згодом «Абхаза» звільнили, але кримінальне провадження проти нього триває.

Повідомлення про арешт чи засудження колишніх учасників бойових дій на Донбасі час від часу виринають у російських ЗМІ.

Окрема тема – бойовики, у тому числі громадяни Росії, в місцях неволі на території ОРДЛО.

На думку шеф-редактора телеканалу "Дом" Олексія Мацуки, не треба переоцінювати роль таких людей для Росії. Вони не сприймаються що бойовиками в Україні, що владою Росії. Багато з них емоційно нестабільні.

«Захарченко і Ташкент вибудовували всю цю архітектуру, у якій зараз існує Донецьк. Але він злодій та мародер. І те, що його судять за російським законодавством, це йому ще пощастило, адже в Україні до нього набагато більше питань. І я думаю, як тільки буде можливість здійсните це правосуддя, воно буде здійснене. І ми переоцінюємо роль цих людей для Росії. Там вони нічого не варті», – вважає Мацука.

Шеф-корреспондент у Москві української інформагенції УНІАН Роман Цимбалюк вважає, що в Росії, дослівно, не будуть панькатися з людьми, які звикли автоматом доводити свою силу та правоту: «Ташкент» контактував з багатьма цима людьми, яких Росія відправляла на Донбас, а потім вивела звідти, які тепер навіть балотувалися до Думи. Так ось, вони мовчать, і особливо долею Тимофеєва не переймаються. Коли ці люди повертаються, їх перестає обслуговувати російське телебачення, й вони перестають бути "героями Новоросії". У випадку Тимофеєва, мені розповідали люди, що знають цю справу: його просто підставили і злили, коли силові структури не поділили якісь там фінансові потоки".

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Ті, що ще послужать

Історія із заявою Тимофеєва та Трапезникова після загибелі Захарченка показова тим, що другий її учасник став очільником міста Еліста у підконтрольній Росії Калмикії. Це призвело до протестів у регіоні.

Але справді масове залучення колишніх бойовиків до політичного життя Росії відбулося на виборах до Державної Думи та місцевих рад у вересні 2021 року.

Так депутатом російського парламенту став колишній "голова уряду ДНР" Олександр Бородай. Дехто потрапив до місцевих рад. Ще більше балотувалися й не пройшли.

Серед кандидатів до Думи був і колишній радник Олександра Захарченка Олександр Казаков. Який, між іншим, у дружніх стосунках з арештованим Трапезниковим та арештованим і звільненим Ахру Авидзба.

Ще один учасник виборів – колишній так званий «міністр зв'язку ДНР» Віктор Яценко. Він висувався по одномандатному округу в місті Севастополь – іншій окупованій Росією частині України.

На думку Олексія Мацуки, більшість людей у самій Росії навіть не знають, що боцовики балотуються у законодавчі органи їхньої держави. А те, що вони йдуть туди, – ознака того, що їм просто не залишилось місця на окупованій частині Донбасу. При цьому імунітету від переслідування там не мають ані ті, хто поїхав до Росії зараз, ані ті, хто їхатиме туди в майбутньому, особливо в разі відновлення повного суверенітету України на Донбасі.

«Я був на кількох виборчих дільницях до Державної Думи Росії. І виборці, у яких я питав, як вони ставляться до того, що у Думу йде Бородай чи Прилєпін, навіть не знають цього. Вони не знають, що вбивці з Донбасу, люди, у яких кров на руках, які мародерили, балотуються у законодавчий орган. Вони крутяться, як можуть. Вибивають собі місце, як можуть, бо у Донецьку їм вже місця теж немає. Вони там борються за ресурси», – каже він.

Особливий статус у цьому переліку має один з перших ватажків бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрелков). Після повернення до Росії він зайняв жорстко опозиційну до Кремля позицію. Через це він не з’являється у федеральних російських ЗМІ, а прокремлівська частина бойовиків відвернулася від нього. Так, у нього явна конфронтація з Олександром Бородаєм, який теж публічно негативно висловлюється про Стрєлкова. При цьому, Гіркіна не переслідують російські силовики, йому дозволено публічно висловлювати свою позицію на окремих ресурсах.

Забуття

Цікавий у цьому розрізі є приклад ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, що в 2017 році поїхав до Росії, де його сліди загубилися. Тоді підконтрольні Росії ресурси на Донбасі пояснювали його зникнення станом здоров'я. Але передувала звільненню внутрішня криза у керівництві угруповання, арешти та навіть введення до Луганська великих військових підрозділів бойовиків з Донецька.

Давно вже забули про так званого народного мера Слов’янська В’ячеслава Пономарьова. Він зник ще влітку 2014 року та, за інформацією ЗМІ, працював на будівництві у Москві.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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