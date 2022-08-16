Чубаров повідомив про вибухи на складі боєприпасів у Криму

Вранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму було чути вибухи, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Повідомляють із тимчасово окупованого Криму: влучне влучення по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають упродовж години...», – написав він у фейсбуці.

Пізніше Чубаров заявив про «влучання» у склад боєприпасів. Також згодом він додав, що до села Майське в Джанкойському районі вирушив підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, місцевий паблік «Кримський вітер» повідомив про пожежу у Джанкойському районі Криму.

«За інформацією місцевих пабліків, у Джанкойському районі горить електрична підстанція. За даними наших джерел, горить склад боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

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Крим.Реалії наразі не має підтверджень інформації про вибухи на складі боєприпасів армії Росії з інших джерел – як офіційних, так і незалежних. У Міноборони України та Росії її також поки що не коментували. Редакція продовжує перевіряти цю інформацію.

Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. ​Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.