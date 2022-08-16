Більшість лідерів країн G7 візьмуть участь у саміті «Кримська платформа» – Джеппар

Більшість лідерів країн G7 візьмуть участь у саміті «Кримська платформа», що відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

За її словами, вже підтвердили участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Відповідаючи на запитання кореспондента Крим.Реалії, перша заступниця міністра закордонних справ України наголосила, що географія учасників саміту «Кримська платформа» розширюється, відповідно до доручення президента України Володимира Зеленського: цього року серед учасників саміту будуть представлені країни Латинської Америки.

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За словами Еміне Джеппар, Міністерство закордонних справ України щодня отримує нові підтвердження щодо участі у саміті від представників іноземних держав.

За підсумками саміту «Кримська платформа» країни-учасники планують ухвалити спільну заяву.

Офіційно лідери G7 ще не повідомляли про свої плани брати участь у «Кримській платформі».

Еміне Джеппар раніше повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що другий саміт «Кримської платформи» планують провести 23 серпня в онлайн-форматі.