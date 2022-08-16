Чорноморський флот Росії має «обмежену ефективність» – британська розвідка

Чорноморський флот Росії нині має «обмежену ефективність», а його кораблі продовжують займати оборонну позицію, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни.

За цими даними, патрулювання кораблів ЧФ Росії зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

«Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року», – наголосили у розвідці Британії.

За повідомленням, Чорноморський флот Росії продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але нині «зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем».

«Він втратив свій флагман, крейсер «Москва», значну частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний», – зазначили в оборонному відомстві Сполученого Королівства.

«Обмежена нині ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що десантна загроза Одесі нині значною мірою нейтралізована. Це означає, що Україна може відволікти ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці», – йдеться у повідомленні.

12 серпня британська розвідка повідомляла, що, за її даними, російська армія втратила щонайменше вісім військових літаків через вибухи на аеродромі біля Саків в окупованому Криму.

«В основному Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії. Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена», – йшлося у звіті.

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