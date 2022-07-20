ГУР повідомляє про операцію на острові Зміїний

Українські військові у ході операції провели роботи з дослідження й розмінування території та підземних укріплень острова Зміїний, повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони.
«Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації», – йдеться у повідомленні.
У ГУР також додали, що на острові встановлено український прапор замість російського «триколору».
Минулого тижня повідомлялося, що російські війська атакують острів Зміїний.
Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів.
Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.
4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.
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