ГУР повідомляє про операцію на острові Зміїний

Українські військові у ході операції провели роботи з дослідження й розмінування території та підземних укріплень острова Зміїний, повідомляє у фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони.



«Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації», – йдеться у повідомленні.

У ГУР також додали, що на острові встановлено український прапор замість російського «триколору».

Минулого тижня повідомлялося, що російські війська атакують острів Зміїний.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.