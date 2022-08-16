Війська РФ на Донеччині зосереджуються на штурмових діях на трьох напрямках – Генштаб

У Донецькій області основні зусилля російських військ зосереджуються на веденні активних наступальних і штурмових дій на Краматорському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат і відступив», – йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, зафіксовано обстріли військової і цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки і Майорська, російські війська завдали авіаударів неподалік Яковлівки і Соледара.

«Ворог намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами і відходом. На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають», – повідомили у командуванні.

За даними командування, загарбники продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської і Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської і частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні «сприятливих умов» для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

У Генштабі також попередили, що зберігається загроза ракетних й авіаційних ударів із території Білорусі.