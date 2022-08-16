Війська РФ на Донеччині зосереджуються на штурмових діях на трьох напрямках – Генштаб

У Донецькій області основні зусилля російських військ зосереджуються на веденні активних наступальних і штурмових дій на Краматорському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат і відступив», – йдеться у повідомленні.
На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, зафіксовано обстріли військової і цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки і Майорська, російські війська завдали авіаударів неподалік Яковлівки і Соледара.
«Ворог намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами і відходом. На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають», – повідомили у командуванні.
За даними командування, загарбники продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської і Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської і частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні «сприятливих умов» для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
У Генштабі також попередили, що зберігається загроза ракетних й авіаційних ударів із території Білорусі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ