Как живет оккупированный Донбасс: мобилизация, жажда и «где зарядить телефон?»

Донецк, Кадиевка, Рубежное, Макеевка, Мариуполь… Некоторые из этих городов оккупированы 8 лет назад, некоторые в 2022-м. Но все они теперь управляются оккупационными администрациями Кремля и используются как плацдармы для атак на армию Украины. В Донецке ровно с того момента, как Россия атаковала Киев и другие города, нет воды. В недавно захваченных городах оккупанты тоже не могут восстановить водоснабжение. Но «поднимают дух» мобильными телевизорами с пропагандой.

Тема последних дней: лепестки

Российские СМИ заполнены сообщениями о разбросанных в Донецке и некоторых других оккупированных городах мин-лепестков– ПФМ-1 (ПФМ-1С). От взрывов пострадало несколько мирных жителей, сообщают подконтрольные России администрации Донецка.

ПФМ-1 – мина-лепесток, которая устанавливается только дистанционно – с самолетов или с помощью кассетных боеприпасов. Российская армия активно применяла ее с самого начала войны на Донбассе – в сентябре 2014 года про это сообщали, в частности, командиры батальона «Азов». Также про их применение бойцами группировки «ЛНР» сообщали в 2020 году. В феврале 2022 года российская армия использовала их при бомбардировках Харькова, заявляла генеральный прокурор Ирина Венедиктова. А очевидцы находили такие мины в Буче Киевской области.

Взрыв такой мины может стоить человеку конечности. Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией – Украина ее подписала и ратифицировала еще в 2006 году, в отличие от России. Про использование российской армией противопехотных мин сообщали все годы войны, в частности, о минах ПМН-2 и ПОМ-2. Последние забрасывались на украинские позиции даже во время так называемого «хлебного перемирия» летом 2019 года.

Еще в 2013 году Украина заявила, что будет уничтожать 3 миллиона мин-лепестков. Этот процесс не прерывался даже во время войны – про успешное избавление от нескольких миллионов ПФМ-1 сообщали в 2020 году. Этот шаг критиковал, в частности, журналист Юрий Бутусов, который отдельно возмущался уничтожению именно «лепестков» как мин оборонительных.

Воды нет полгода

В оккупированном Донецке продолжаются проблемы с водоснабжением. В телеграм-каналах публикуют видео жители города, которым приходится буквально набирать воду под дождем.

Еще в конце июля российские СМИ рапортовали о ремонте на Верхнекальмиусской фильтровальной станции, поврежденной из-за обстрелов, однако судя по сообщениям в телеграм-чатах, вода есть далеко не везде.

Проблемы с водой есть и на территории, которую контролирует группировка «ЛНР». В частности, на отсутствие воды жалуются в Кадиевке – бывшем Стаханове. Также в городе обсуждают отсутствие электричества и примитивных услуг. В чате один из жителей города интересуется, где можно сделать копию ключа, на что получает в ответ совет съездить в соседний Алчевск.

Еще хуже, судя по сообщениям местных жителей, ситуация в Рубежном – городе, захваченном российской армией в мае 2022 года, и сильно разрушенном обстрелами и бомбежками. Сегодня люди ищут, где можно зарядить телефоны и выясняют адреса, по которым установили электрогенераторы.

Проблемы с водоснабжением оккупационные администрации довольно специфично решают в Северодонецке. В городе, практически разрушенном российской артиллерией, установили общие душевые кабинки – в палатках с раздельной помывкой. Обещают душ для сотни людей в день.

Впрочем, в полуразрушенном Северодонецке установили не только мобильные бани. Для поднятия духа населения на перекрестках стоят мобильные телевизоры – на них транслируется российская пропаганда.

Рушатся дома, поврежденные обстрелами

Тем временем дома, которые пережили бомбардировки и захват города российскими войсками, падают, сообщают в Луганской областной военной администрации. Там призывают не находиться в поврежденных домах, а сами жители на видео рассказывают, что остатки жилого фонда рушатся буквально на глазах.

Украина продолжает бить по военной инфраструктуре РФ

Украинская армия продолжает обстреливать военные и стратегические объекты на территории оккупированных городов.

По всей видимости, были нанесены ракетные удары по Макеевке – там долго горела нефтебаза 2 августа. По сообщениям оккупационных администраций, были уничтожены 4 резервуара с топливом, про пострадавших и погибших не сообщается.

Новый виток мобилизации

В телеграм-чатах оккупированных территорий подтверждают информацию главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая о том, что на возобновилась активная мобилизация в армию России, в частности, в Старобельске забрали в подразделения группировки «ЛНР» 80 человек – они должны пополнить штурмовые группы, потери которых велики из-за боев с украинской армией.

В чатах Кадиевки (Стаханова) жительница города возмущается, что с фронта не вернули мобилизованных мужчин, которые провели на фронте больше 150 дней. А еще - почему россияне якобы получают 200 тысяч рублей «боевых», а украинцы, которых забрали воевать против Украины, – нет.

«Мы отвоевываем свои земли, а россияне нам только помогают», – отвечают ей в чате. «А почему тогда жители Донбасса под Харьковом?» – спрашивает в ответ женщина. По ее информации, на следующей неделе в городах, которые контролирует группировка «ЛНР», ожидаются рейды для дальнейшей мобилизации.

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