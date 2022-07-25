Забанили в гуглі: старий жарт став реальністю для окупованих територій

На окупованій частині Донбасу та на Херсонщині заблокували Google – нібито за пропаганду насилля та тероризму. Раніше ватажки підконтрольних Росії угруповань блокували Facebook та Instagram. Експерти говорять, що обійти блокування можна буде за допомогою VPN і «Tor Browser». Зі стратегічної точки зору блокування західних сервісів – це подальша інтеграція Донбасу в російський простір, вважають спеціалісти з інформаційного спротиву. Цікаво, що попри блокування гугла для користувачів, його сервери продовжують використовувати для маршрутизації в інтернеті місцеві провайдери.

«Веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму», «Відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм та насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу»… такі пропагандистські пояснення надали ватажки «ДНР» та «ЛНР» та заявили про блокування американського пошуковику на окупованій частині Донбасу.

Заборонити користуватись гуглом технічно можливо, пояснює Радіо Донбас.Реалії експерт з кібербезпеки, виконавчий директор «Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab» Сергій Денисенко, окупаційні адміністрації РФ повністю контролюють трафік на окупованих територіях. Він також нагадав, що контроль над трафіком створює ризики не тільки в інтернеті, але й у реальному житті – можна вичислити адресу того користувача, який заходить на «неправильні», з точки зору окупантів вебсайти. Найпростіший шлях – використання VPN-сервісів.

«Використання браузера «Tor» також дуже дієве. По-перше, ніхто не побачить вашу історію відвідувань, по-друге, він з’єднується через VPN-канали, які майже унеможливлюють провайдерів бачити, куди людина переходить Єдине, що вони [проросійські адміністрації] заблокують доступ через VPN – проаналізують трафік та подивляться, що людина занадто часто з’єднується з Америкою та вирахувати, що це tor-з’єднання, і заблокувати їх [діапазон IP-адрес] », – каже Денисенко.

Є також ризик «підміни ресурсів», нагадує експерт. Провайдери через контрольовані пошукові системи можуть видавати користувачам ті результати пошуку по словах, наприклад, «Україна війна», які вони вважають за потрібне – з російськими фейками чи дезінформацією.

«Вони можуть розробити «підставні» ресурси, той самий пошуковик. Ви пишете гугл, а вас перекидає на «Яндекс» – буде видавати результати звідти, але сайт буде виглядати як гугл. Отже, ви не будете знати, чим ви користуєтесь. Колись так робили із сайтом «Приватбанку» – він виглядав однаково, але адреса відрізнялась на одну букву», – розповідає Денисенко. Тому, зазначає він, користувачі мають бути більш пильними та перевіряти адресну строку сайтів.

Жителів окупованої території України хочуть інформаційно інтегрувати до Росії – журналіст

Стратегічна ціль – це інтегрувати населення окупованих територій до російського інформаційного простору, вважає головний редактор «Реальної газети» з Луганська Андрій Діхтяренко. Він виїхав з окупованої території на початку війни та працює в Києві. Зазвичай українці, коли їм щось потрібно дізнатись, йдуть до гугла, і це не влаштовує окупаційну владу. Російська влада вбиває засоби зв’язку окупованих територій із рештою України, говорить він Радіо Донбас.Реалії.

«Їм потрібно прибрати старі моделі поведінки та замінити їх новими. Це головна ідея і філософія цього процесу, який проходить на фоні риторики боротьби із заходом. Компанія «Мета», тобто Фейсбук, вже визнаний екстремістською на території Росії, наступний етап – гугл. Я припускаю, що окуповані території за звичкою використовуються як експериментальний майданчик. Росія перевіряє, наскільки вона технічно спроможна створити аналог китайського «фаєрвола» на великій території», – вважає Діхтяренко. Якщо в Росії почнуться заворушення, то Кремлю можливо буде потрібно відрізати країну від зовнішнього інтернету, припускає журналіст.

Блокування гуглу робиться, тому що в окупаційних адміністрацій з’явились такі технічні можливості, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. З нещодавнім збільшенням окупованої території з’явилась потреба поставити комунікації в залежність від російських можливостей та відокремити від українських.

«Проте ми бачимо, що сьогодні Росія не може це зробити стовідсотково навіть у себе, тому ці прагнення обмежити свободу інформації на тимчасово окупованих територіях – це марна трата зусиль. Вони це роблять на хвилі пропаганди про обмеження доступу до будь-яких західних ресурсів», – заявив Коваленко.

Він зазначає, що російський пошуковик «Яндекс» у результатах пошуку може робити акцент саме на російський сегменті інтернету і верифікувати ресурси, які є ретрансляторами пропаганди. Тоді як Google буде опускати ресурси, які дискредитували себе пропагандою нижче у видачі.

Радіо Донбас.Реалії нагадує про принаймні два інформаційні скандали, пов’язані із Яндексом. У 2017 році сервіс обвинуватили у тому, що новини про багатотисячні протести в Росії не потрапляли на голову сторінку пошуковика, попри велику кількість інформаційних повідомлень. Першим сюжетом в Топі стало повідомлення про арешти учасників мітингів. В «Яндексі» пояснили це автоматичним алгоритмом, який знаходив «інші популярні сюжети», а також скороченням списку джерел через вимоги «Роскомнадзора».

У 2020 інтернет-видання «TJournal» звернуло увагу на те, що «Яндекс» по запиту «Навальний» віддавав пріоритет негативним матеріалам про політика. У самому «Яндексі» назвали це «тимчасовим експериментом».

Деякі донецькі провайдери досі використовують Google в роботі

Про неможливість скористатися гуглом без VPN Радіо Донбас.Реалії повідомило декілька жителів окупованих територій – Донеччини та Херсона.

«Неможливо зайти без VPN на будь-яку соціальну мережу, до якої ми звикли. До фейсбуку я не можу без нього зайти, лише телеграм працює. На телефоні Google працює туго, а на комп’ютері автоматично змінився на Яндекс», – розповіла нам жителька окупованого південноукраїнського міста. Це розпочалось як тільки вона перейшла на «російський» мобільний та домашній інтернет.

Втім принаймні в деяких жителів Донеччини американський пошуковик продовжує працювати, хоча із перебоями. Цікаво, що деякі провайдери, попри блокування гугла для пересічних користувачів, продовжують користуватися його DNS-серверами – службами для перетворення доменних імен на IP-адресу та навпаки. Аналогічні сервіси є і у Яндекса.

Михайло Штекель, Роман Сєврюков

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