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Донбас

Забанили в гуглі: старий жарт став реальністю для окупованих територій

Жителям окупованих територій доведеться або використовувати VPN або йти до «Яндекса»

На окупованій частині Донбасу та на Херсонщині заблокували Google – нібито за пропаганду насилля та тероризму. Раніше ватажки підконтрольних Росії угруповань блокували Facebook та Instagram. Експерти говорять, що обійти блокування можна буде за допомогою VPN і «Tor Browser». Зі стратегічної точки зору блокування західних сервісів – це подальша інтеграція Донбасу в російський простір, вважають спеціалісти з інформаційного спротиву. Цікаво, що попри блокування гугла для користувачів, його сервери продовжують використовувати для маршрутизації в інтернеті місцеві провайдери.

«Веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму», «Відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм та насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу»… такі пропагандистські пояснення надали ватажки «ДНР» та «ЛНР» та заявили про блокування американського пошуковику на окупованій частині Донбасу.

Заборонити користуватись гуглом технічно можливо, пояснює Радіо Донбас.Реалії експерт з кібербезпеки, виконавчий директор «Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab» Сергій Денисенко, окупаційні адміністрації РФ повністю контролюють трафік на окупованих територіях. Він також нагадав, що контроль над трафіком створює ризики не тільки в інтернеті, але й у реальному житті – можна вичислити адресу того користувача, який заходить на «неправильні», з точки зору окупантів вебсайти. Найпростіший шлях – використання VPN-сервісів.

«Використання браузера «Tor» також дуже дієве. По-перше, ніхто не побачить вашу історію відвідувань, по-друге, він з’єднується через VPN-канали, які майже унеможливлюють провайдерів бачити, куди людина переходить Єдине, що вони [проросійські адміністрації] заблокують доступ через VPN – проаналізують трафік та подивляться, що людина занадто часто з’єднується з Америкою та вирахувати, що це tor-з’єднання, і заблокувати їх [діапазон IP-адрес] », – каже Денисенко.

Є також ризик «підміни ресурсів», нагадує експерт. Провайдери через контрольовані пошукові системи можуть видавати користувачам ті результати пошуку по словах, наприклад, «Україна війна», які вони вважають за потрібне – з російськими фейками чи дезінформацією.

«Вони можуть розробити «підставні» ресурси, той самий пошуковик. Ви пишете гугл, а вас перекидає на «Яндекс» – буде видавати результати звідти, але сайт буде виглядати як гугл. Отже, ви не будете знати, чим ви користуєтесь. Колись так робили із сайтом «Приватбанку» – він виглядав однаково, але адреса відрізнялась на одну букву», – розповідає Денисенко. Тому, зазначає він, користувачі мають бути більш пильними та перевіряти адресну строку сайтів.

Жителів окупованої території України хочуть інформаційно інтегрувати до Росії – журналіст

Стратегічна ціль – це інтегрувати населення окупованих територій до російського інформаційного простору, вважає головний редактор «Реальної газети» з Луганська Андрій Діхтяренко. Він виїхав з окупованої території на початку війни та працює в Києві. Зазвичай українці, коли їм щось потрібно дізнатись, йдуть до гугла, і це не влаштовує окупаційну владу. Російська влада вбиває засоби зв’язку окупованих територій із рештою України, говорить він Радіо Донбас.Реалії.

Андрій Діхтяренко
Андрій Діхтяренко

«Їм потрібно прибрати старі моделі поведінки та замінити їх новими. Це головна ідея і філософія цього процесу, який проходить на фоні риторики боротьби із заходом. Компанія «Мета», тобто Фейсбук, вже визнаний екстремістською на території Росії, наступний етап – гугл. Я припускаю, що окуповані території за звичкою використовуються як експериментальний майданчик. Росія перевіряє, наскільки вона технічно спроможна створити аналог китайського «фаєрвола» на великій території», – вважає Діхтяренко. Якщо в Росії почнуться заворушення, то Кремлю можливо буде потрібно відрізати країну від зовнішнього інтернету, припускає журналіст.

Блокування гуглу робиться, тому що в окупаційних адміністрацій з’явились такі технічні можливості, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. З нещодавнім збільшенням окупованої території з’явилась потреба поставити комунікації в залежність від російських можливостей та відокремити від українських.

«Проте ми бачимо, що сьогодні Росія не може це зробити стовідсотково навіть у себе, тому ці прагнення обмежити свободу інформації на тимчасово окупованих територіях – це марна трата зусиль. Вони це роблять на хвилі пропаганди про обмеження доступу до будь-яких західних ресурсів», – заявив Коваленко.

Він зазначає, що російський пошуковик «Яндекс» у результатах пошуку може робити акцент саме на російський сегменті інтернету і верифікувати ресурси, які є ретрансляторами пропаганди. Тоді як Google буде опускати ресурси, які дискредитували себе пропагандою нижче у видачі.

Радіо Донбас.Реалії нагадує про принаймні два інформаційні скандали, пов’язані із Яндексом. У 2017 році сервіс обвинуватили у тому, що новини про багатотисячні протести в Росії не потрапляли на голову сторінку пошуковика, попри велику кількість інформаційних повідомлень. Першим сюжетом в Топі стало повідомлення про арешти учасників мітингів. В «Яндексі» пояснили це автоматичним алгоритмом, який знаходив «інші популярні сюжети», а також скороченням списку джерел через вимоги «Роскомнадзора».
У 2020 інтернет-видання «TJournal» звернуло увагу на те, що «Яндекс» по запиту «Навальний» віддавав пріоритет негативним матеріалам про політика. У самому «Яндексі» назвали це «тимчасовим експериментом».

Деякі донецькі провайдери досі використовують Google в роботі

Про неможливість скористатися гуглом без VPN Радіо Донбас.Реалії повідомило декілька жителів окупованих територій – Донеччини та Херсона.

«Неможливо зайти без VPN на будь-яку соціальну мережу, до якої ми звикли. До фейсбуку я не можу без нього зайти, лише телеграм працює. На телефоні Google працює туго, а на комп’ютері автоматично змінився на Яндекс», – розповіла нам жителька окупованого південноукраїнського міста. Це розпочалось як тільки вона перейшла на «російський» мобільний та домашній інтернет.

Втім принаймні в деяких жителів Донеччини американський пошуковик продовжує працювати, хоча із перебоями. Цікаво, що деякі провайдери, попри блокування гугла для пересічних користувачів, продовжують користуватися його DNS-серверами – службами для перетворення доменних імен на IP-адресу та навпаки. Аналогічні сервіси є і у Яндекса.

Михайло Штекель, Роман Сєврюков

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