Росія вперше оштрафувала Apple за відмову локалізувати дані

Суд у Москві оштрафував компанію Apple за те, що вона не локалізувала зберігання особистих даних своїх користувачів. 12 липня мировий суд Таганського району зобов’язав компанію сплатити 2 мільйони рублів (32 тисячі доларів).

Це перший випадок, коли американському технологічному гіганту присудили штраф за нібито відмову зберігати дані російських користувачів на території Росії.

Пресслужба компанії наразі не коментувала публічно це рішення.

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За останні місяці московські суди оштрафували Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram і TikTok через вимоги щодо особистих даних, а також за відмову видаляти контент, який вважається забороненим російським законодавством.

Президент Володимир Путін звинуватив платформи соціальних медіа та інші іноземні технологічні компанії в порушенні цифрового законодавства країни, в тому числі вимог до іноземних компаній відкривати офіси в Росії.

Критики стверджують, що цей тиск не має нічого спільного з «прозорістю Інтернету», і натомість звинувачують владу в спробах придушити інакомислення.