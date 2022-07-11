Держспецзвʼязку зафіксувала в Україні спробу нової кібератаки

В Україні зафіксована нова спроба кібератаки. Про це повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює у складі Держспецзвʼязку України.

«Зафіксовано факт масового розповсюдження електронних листів з темою «Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна» та вкладенням у вигляді XLS-документу «Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls». При цьому електронні листи розсилаються зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України», – зазначають фахівці.

За їхніми словами, якщо відкрити такий документ, комп'ютер буде уражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

10 травня у Держспецзв’язку повідомили про масштабну DDoS-атаку Росії на українських телеком-операторів.

За даними СБУ, спецслужби Росії планували знищити весь кіберзахист України: у ніч на 24 лютого зафіксована найбільша кількість хакерських атак на українські системи.

Росія постійно заперечує звинувачення, пов’язані з кіберактивністю, включаючи твердження Києва про масштабні кібератаки в рамках «гібридної війни» проти України.