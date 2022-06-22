Starlink: як супутниковий інтернет Ілона Маска допомагає у відсічі агресії Росії

З початку широкомасштабної війни Росії проти України країни Заходу надають підтримку Україні, передаючи країні військову зброю та техніку. Але одним із найважливіших надбань для України став супутниковий інтернет Ілона Маска. Ще в лютому американський мільярдер безкоштовно надав Україні термінали Starlink. Що це дало Україні – і армії, і цивільним?

Від координації артилерійських ударів до забезпечення надійних переговорів у Zoom та навіть особистих постів в Інстаграмі: супутниковий інтернет Starlink, розроблений компанією Ілона Маска SpaceX, сьогодні відіграє важливу роль у боротьбі України проти російської агресії, пише «Голос Америки».

Завдяки цій мережі космічних супутників, які роздають високошвидкісний бездротовий інтернет у місцях, де він недоступний, українська армія може завдавати точні удари по російських військах та керувати безпілотниками, а мирні жителі мають можливість підтримувати зв'язок із рідними та близькими, й отримувати життєво важливу інформацію.

Starlink був в Україні вже 26 лютого

Перші термінали Starlink були активовані на території України 26 лютого, тобто через два дні після початку війни.

За допомогою Starlink ми зможемо поновити будь-який зв'язок в Україні

«Вони допомагають нам у щоденній боротьбі на всіх фронтах, – заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю POLITICO. – Ми готові: навіть якщо не буде світла чи інтернету, через генератори за допомогою Starlink ми зможемо поновити будь-який зв'язок в Україні».

За словами Федорова, лише на Чернігівщині внаслідок агресії Росії та бойових дій було знищено близько 10 кілометрів кабельного зв'язку, що призвело до відключення від інтернету одразу кількох населених пунктів.

Місцевий провайдер відновив інтернет-доступ за допомогою лише одного терміналу Starlink.

Наразі по всій Україні активовано близько 14 тисяч терміналів Starlink.

Такі цифри наводить професор Техаського університету Тодд Хемфріс, який вивчив роботу супутникової системи Ілона Маска, консультуючись із співробітниками SpaceX та військовими США.

Хемфріс каже, що зараз наявність безперебійного сталого зв'язку для України є особливо важливою. Адже однією з цілей Росії, окрім іншого, було за допомогою радіоелектронних атак позбавити Україну мобільного та інтернет-зв'язку.

Російські кібератаки не досягли мети

«Наявність зв'язку – вкрай важлива ланка в сучасній війні, і одна з цілей противника – позбавити вас цього, – наголосив Хемфріс в інтерв'ю російській службі Голосу Америки. – Із самого початку війни Росія намагалася порушити роботу каналів зв'язку. Вони розпочали війну з кібератаки на супутникову мережу компанії Viasat. В результаті ця атака зачепила термінали Viasat по всій Європі. Їх відновлення потребує часу, і точно їх неможливо відновити в польових умовах»

Російські хакери намагалися атакувати та мережу Starlink. Про це у травні повідомив Ілон Маск. Але, за словами Хемфріса, ці спроби виявилися невдалими.

Як пояснює професор, технологія шифрування супутникового зв'язку Starlink вкрай стійка: захистити сигнал від зовнішніх перешкод вдалося, випустивши лише одне оновлення.

«Як виявилося, можливості Росії визначити місцезнаходження Starlink, навіть активних терміналів, виявилися нижчими, ніж ми очікували, – зазначив Хемфріс. – І навіть незважаючи на те, що Starlink спочатку був створений зовсім не для забезпечення захищеного військового зв'язку, він чудово справляється з проблемами, які стосуються порушення передачі супутникового сигналу».

Starlink дав можливість знати, що відбувається

Термінали Starlink стали найважливішою ланкою у комунікації не лише військових, а й цивільних осіб, зазначають представники українського оператора стільникового зв'язку.

«Українці використовують Starlink як звичайну вайфай-мережу, наприклад, у невеликих окупованих селах, де інші способи зв'язку недоступні. – пояснює в інтерв'ю «Голосу Америки» голова відділу планування та розвитку Vodafone Костянтин Науменко. – Люди також використовують Starlink як мобільний зв'язок – адже у багатьох селах та містечках вона також виявилася недоступною».

Як пише Politico, інтернетом Starlink користується і президент України Володимир Зеленський, публікуючи важливу інформацію онлайн, а також спілкуючись по Zoom з політичними лідерами, включаючи Джо Байдена та Емманюеля Макрона.

Важливо і те, що Starlink допомагає українцям фіксувати воєнні злочини російських солдатів та ділитися інформацією про них у соціальних мережах.

«Наявність можливостей комунікації зараз допомагає людям зрозуміти, що насправді є правда, – каже Науменко. – Для нас російська пропаганда – це щось немислиме, ми не розуміємо, як можна стільки брехати. В українців має бути доступ до світової мережі, щоб розповідати правду».

Надання терміналів Starlink Україні підтримує й американський уряд.

Як пише Wired, Агенція США з міжнародного розвитку сплатила за транспортування 5 тисяч терміналів, а також вартість понад тисячі одиниць обладнання.

Решту витрат на термінали та їх доставку взяла на себе компанія SpaceX.