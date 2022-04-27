Microsoft оприлюднила звіт про кібератаки Росії проти України

Американська компанія Microsoft із посиланням на своїх дослідників стверджує, що російські хакери здійснювали руйнівні кібератаки проти України, зокрема деякі відбулися за рік до того, як Москва розпочала своє повномасштабне вторгнення 24 лютого.

27 квітня компанія оприлюднила звіт, у якому детально описані кібератаки і те, що компанія зробила, щоб допомогти захистити Україну.

Microsoft раніше повідомляв про ймовірні кібератаки Росії проти України, але нова доповідь розкриває деякі раніше невідомі атаки і повідомляє, що в деяких випадках хакерські й військові операції працювали «в тандемі проти спільної цілі».

Дослідження показує, що використання Росією кібератак «як видається, сильно корелює, а іноді й безпосередньо приурочено» до військових операцій, спрямованих на служби й установи, заявив Том Берт, віцепрезидент із безпеки у дописі в блозі, що супроводжує звіт.

У звіті компанії міститься хронологія російських кібероперацій, за якими спостерігали дослідники Microsoft, вона свідчить про те, що пов’язані з Росією виконавці почали підготовку до масштабного вторгнення ще в березні 2021 року.

У Microsoft вважають, що кібератаки будуть продовжуватися. «Пов’язаним із Росією виконавцям можуть доручити розширити свої деструктивні дії за межі України, щоб помститися тим країнам, які вирішують надати більше військової допомоги Україні та вжити більше каральних заходів проти російського уряду у відповідь на агресію», – заявив Берт.

Росія постійно заперечує звинувачення, пов’язані з кіберактивністю, включаючи твердження Києва про масштабні кібератаки в рамках «гібридної війни» проти України.