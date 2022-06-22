До і після: громадські активісти запустили в Україні «Карту руйнувань»

Діджитал платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну, запустила громадська організація «Антикорупційний штаб».

Як повідомили активісти, туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об’єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо.

«На нашій мапі вже півтори тисячі зруйнованих об’єктів. На сайті встановлений лічильник – і він жодного дня не зупинявся. Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до «денацифікації», – розповів голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Проглянути «Карту руйнувань» можна тут.

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Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду утворити комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії.

Збитки від російського вторгнення в Україну оцінюють у сотні мільярдів доларів, порахувати їх точно наразі неможливо, оскільки російська агресія і руйнування, які вона завдає, не припиняються.