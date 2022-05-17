Зеленський доручив уряду утворити комісію для аудиту збитків, завданих агресією РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду утворити комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Відповідний указ від 17 травня оприлюднено на сайті президента.

Метою створення комісії, як йдеться в указі, є «забезпечення повного відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, формування заходів з повоєнного відновлення держави».

До складу комісії мають бути включені провідні вітчизняні та іноземні експерти. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Збитки від російського вторгнення в Україну оцінюють у сотні мільярдів доларів, порахувати їх точно наразі неможливо, оскільки російська агресія і руйнування, які вона завдає, не припиняються.