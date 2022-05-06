Через війну дорожня інфраструктура пошкоджена на понад 900 млрд грн – «Укравтодор»

В «Укравтодорі» на сьогодні оцінюють збитки через пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни Росії проти України у понад 900 млрд грн.

«На сьогодні 24 тис. км доріг зруйновано, із них 9 тис. км доріг – дороги державного значення. Також зруйновано понад 300 штучних споруд, з яких 125 – на дорогах держзначення. Наша цифра щодо збитків – понад 900 млрд грн», – заявив під час брифінгу перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

За його словами, на сьогодні основне завдання – це зробити проїзди там, де зруйновано мости, вже встановили 30 тимчасових штучних споруд, якими можна рухатися, а також розчистили майже 750 км доріг.

Він припускає, що за наявності фінансування для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно три-чотири роки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, дороги та мости.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».