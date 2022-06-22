Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на «вишках Бойка»

Пожежа на бурових платформах «Чорноморнафтогазу», пошкоджених після удвру, ймовірно, українських військових, триває, свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA.

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах, які українські ЗМІ називають «вишками Бойка». Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

21 червня пожежа посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини.

На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

20 червня народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив про удар Збройних сил України по «вишках Бойка» – бурові платформи в Чорному морі, захоплені Росією після анексії Криму.

Інформацію про удар по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» підтвердив російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов. За його даними, з платформ евакуювали 94 особи. Внаслідок удару зазнали поранень троє, ще семеро – зникли безвісти, казав Аксьонов. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

Речник Одеської ОВ Сергій Братчук заявляв, що офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає, однак, на його думку, ЗСУ мали для цього підстави. Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових і обладнання на цих вишках.

21 червня російський сенатор із Криму Ольга Ковітіді також заявила, що у Чорному морі триває пожежа на буровій платформі «Чорноморнафтогазу».