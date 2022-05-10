Держспецзв’язку повідомляє про масштабну DDoS-атаку Росії на українських телеком-операторів

Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на провідних українських операторів телекомунікацій, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 10 травня.

Судячи з повідомлення, атака сталася 9 травня.

«Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу», – йдеться в заяві служби.

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Держспецзв’язку припускає, що метою кібератаки було використання її для інформаційно-психологічної операції проти жителів України.

«Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої. Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки», – додають у відомстві.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив 10 травня, що російські кібератаки, спрямовані на Україну, можуть поширитися на інші країни та спричинити системні наслідки, що загрожують безпеці Європи.

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За даними СБУ, спецслужби Росії планували знищити весь кіберзахист України: у ніч на 24 лютого зафіксована найбільша кількість хакерських атак на українські системи.

Росія постійно заперечує звинувачення, пов’язані з кіберактивністю, включаючи твердження Києва про масштабні кібератаки в рамках «гібридної війни» проти України.